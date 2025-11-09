В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки

Житель Тулы напал с ножом на родителей бывшей девушки, в результате чего ее отец погиб, а мать госпитализирована, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Отмечается, что злоумышленник задержан и арестован.

В отношении мужчины, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство двух женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 26-летний мужчина пришел к своей бывшей девушке, где нанес ножевые ранения ее отцу, от которых тот скончался на месте, а также несколько ударов ножом ее матери. Зная, что девушка находится в доме, но не сумев ее найти, молодой человек поджег кухню и сбежал с места происшествия.

Ранее в Екатеринбурге арестовали мужчину, который убил собственную мать и обезглавил ее тело, обнаруженное в Юго-Западном лесопарке. Ленинский районный суд заключил подозреваемого под стражу до 30 декабря 2025 года. По предварительной версии, преступление совершено на почве личной неприязни.