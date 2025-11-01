Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 15:40

Обезглавивший мать мужчина взят под стражу

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, обезглавившего мать в парке

В Екатеринбурге арестовали мужчину, который убил собственную мать и обезглавил ее тело, обнаруженное в Юго-Западном лесопарке, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ленинский районный суд заключил подозреваемого под стражу до 30 декабря 2025 года.

Как установило следствие, задержанный указал место, где находилась отчлененная голова и личные вещи убитой — они были спрятаны в пакете в том же лесопарке. По предварительной версии, преступление совершено на почве личной неприязни.

Подозреваемого задержали по месту жительства. В полиции отметили, что мужчина был уверен, что следствие его не найдет. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Сан-Паулу девятилетний мальчик убил свою мать. Конфликт между матерью и ее сыном возник из-за того, что она попросила его прекратить играть на улице и вернуться домой.

До этого суд Пакистана приговорил подростка к четырем пожизненным заключениям за убийство матери, брата и сестер из-за игры PUBG. Изначально ему грозила смертная казнь, но приговор смягчили из-за возраста. Суд связал преступление с зависимостью от игры, которая заменила семейные связи.

