Девятилетний мальчик расправился с матерью из-за обиды

В Сан-Паулу девятилетний мальчик убил свою мать, передает The Sun. Конфликт между матерью, 37-летней Калин Арруда дос Сантос, и ее сыном возник из-за того, что она попросила его прекратить играть на улице и вернуться домой.

Мальчик не захотел сделать то, о чем его просила мать. В ответ на это женщина пригрозила рассказать о его поступке родственнику. В ярости ребенок взял кухонный нож и вернулся к матери, ударив ее в живот.

По словам очевидцев, после произошедшего Сантос попросила сына подойти и обнять ее в последний раз, так как она не сможет выжить. Сосед незамедлительно доставил женщину в медицинское учреждение, однако врачи оказались не в состоянии спасти ее жизнь.

Поскольку возраст мальчика не достиг 12 лет, уголовное дело против него не может быть возбуждено. В данный момент он находится под присмотром родных, которые утверждают, что он не понимал последствий своих действий.

