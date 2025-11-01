Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 09:54

Девятилетний мальчик расправился с матерью из-за обиды

The Sun: в Бразилии ребенок убил мать из-за запрета играть на улице

Полиция Сан-Паулу Полиция Сан-Паулу Фото: IMAGO/Oslaim Brito/imago-images.de/Global Look Press

В Сан-Паулу девятилетний мальчик убил свою мать, передает The Sun. Конфликт между матерью, 37-летней Калин Арруда дос Сантос, и ее сыном возник из-за того, что она попросила его прекратить играть на улице и вернуться домой.

Мальчик не захотел сделать то, о чем его просила мать. В ответ на это женщина пригрозила рассказать о его поступке родственнику. В ярости ребенок взял кухонный нож и вернулся к матери, ударив ее в живот.

По словам очевидцев, после произошедшего Сантос попросила сына подойти и обнять ее в последний раз, так как она не сможет выжить. Сосед незамедлительно доставил женщину в медицинское учреждение, однако врачи оказались не в состоянии спасти ее жизнь.

Поскольку возраст мальчика не достиг 12 лет, уголовное дело против него не может быть возбуждено. В данный момент он находится под присмотром родных, которые утверждают, что он не понимал последствий своих действий.

Ранее суд Пакистана приговорил подростка к четырем пожизненным заключениям за убийство матери, брата и сестер из-за игры PUBG. Изначально ему грозила смертная казнь, но приговор смягчили из-за возраста. Суд связал преступление с зависимостью от игры, которая заменила семейные связи.

Бразилия
убийства
дети
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники Градского не могут поделить наследство
Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет
«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Парень в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.