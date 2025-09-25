Подросток убил мать, брата и сестер после срыва из-за PUBG Игрок в PUBG получил пожизненное за расправу над матерью, братом и сестрами

Пакистанский суд приговорил Зейна Али к четырем пожизненным срокам за убийство матери, брата и двух сестер из-за игры PUBG. Изначально ему назначили смертную казнь, однако наказание смягчили из-за его 14-летнего возраста на момент преступления, сообщает The Independent.

Суд связал расправу с «зависимостью, когда игра стала сильнее семейных уз». Али жил с семьей в городе Лахор и большую часть времени проводил в своей комнате. Увлечение игрой неоднократно вызывало выговоры со стороны матери.

В день убийств Али потерял рассудок после того, как промахнулся по цели, играя в игру несколько часов подряд, и также получил отповедь от матери, – отметили в суде.

Взяв лицензионный пистолет матери, подросток убил ее, старшего брата и двух сестер. Али выбросил пистолет в канализацию, но затем признался в содеянном полиции.

