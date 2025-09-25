Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:38

Подросток убил мать, брата и сестер после срыва из-за PUBG

Игрок в PUBG получил пожизненное за расправу над матерью, братом и сестрами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пакистанский суд приговорил Зейна Али к четырем пожизненным срокам за убийство матери, брата и двух сестер из-за игры PUBG. Изначально ему назначили смертную казнь, однако наказание смягчили из-за его 14-летнего возраста на момент преступления, сообщает The Independent.

Суд связал расправу с «зависимостью, когда игра стала сильнее семейных уз». Али жил с семьей в городе Лахор и большую часть времени проводил в своей комнате. Увлечение игрой неоднократно вызывало выговоры со стороны матери.

В день убийств Али потерял рассудок после того, как промахнулся по цели, играя в игру несколько часов подряд, и также получил отповедь от матери, – отметили в суде.

Взяв лицензионный пистолет матери, подросток убил ее, старшего брата и двух сестер. Али выбросил пистолет в канализацию, но затем признался в содеянном полиции.

Ранее в СК сообщили, что 64-летний житель Партизанска в Приморье задержан по подозрению в убийстве попросившей хлеб 35-летней соседки. По данным следствия, преступление произошло в доме на улице Ленинской. Убийца выбросил орудие преступления с балкона. Женщину нашли в тот же день. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вопрос об аресте фигуранта решается.

убийства
расправы
PUBG
Пакистан
