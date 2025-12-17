Сыну голливудского режиссера предъявят обвинения в убийстве родителей

Нику Райнеру, сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, предъявят обвинения в убийстве первой степени своих родителей, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокинг. По его словам, мужчина может получить максимальное наказание – пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертную казнь.

Наше ведомство выдвинет официальные обвинения против Ника Райнера, которого подозревали в убийстве своих родителей – актера и режиссера Роба Райнера и фотографа-продюсера Мишель Сингер Райнер, – сообщил Хокинг.

Режиссера и его супругу убили в их доме в Лос-Анджелесе. На обоих зафиксированы рваные ножевые раны. При этом опознать тела было сложно из-за случившегося пожара. Супругов мертвыми нашла дочь. Она заявила в полицию, что подозревает брата, и назвала его опасным. Известно, что Ник страдает от наркотической зависимости.

До этого мертвым нашли актера Питера Грина, известного по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Сосед знаменитости заметил на его двери странную записку, которая содержала отсылку к ирландско-американской банде, действовавшей в 70–80-х годах.