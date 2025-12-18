Новый год-2026
Стало известно, когда Трамп подпишет проект бюджета с $400 млн для Украины

Трамп подпишет проект бюджета США с $400 млн для Украины 19 декабря

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
В 02:00 мск 19 декабря президент США Дональд Трамп подпишет проект оборонного бюджета страны с $400 млн (32 млрд рублей) для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание американского лидера. Церемония пройдет в Овальном кабинете.

Согласно графику работы, до этого глава государства примет участие в мероприятиях по случаю католического Рождества. Также Трамп подпишет исполнительный указ, его тема не разглашается.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса США утвердила проект военного бюджета на 2026 финансовый год. Утвержденная сумма в $901 млрд превышает запрос администрации президента и стала результатом компромисса между позициями палаты представителей и сената. За законопроект проголосовали 312 конгрессменов, против выступили 112.

До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила исключить расходы на поддержку Украины и других государств из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год. В видеообращении она подчеркнула необходимость отказаться от выделения Киеву $600 млн (49 млрд рублей) и запретить включение подобной помощи в будущие бюджеты страны.

