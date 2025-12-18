Соседи одинцовского школьника-убийцы стали жертвами травли

Семья из Одинцовского городского округа обратилась в полицию из-за угроз, которые начали поступать в ее адрес из-за ошибки СМИ: журналисты решили, что именно их сын совершил нападение в Успенской школе, сообщает MR.RU. Они живут в том же доме, что и злоумышленник.

Агрессия в адрес супругов Каширских и их троих детей началась после публикаций в Telegram-каналах, где их адрес и имя сына совпали с данными 15-летнего обвиняемого. Несмотря на отсутствие родственных связей и личного общения с задержанным, семья столкнулась со шквалом оскорблений и обещаниями мести.

Дети не могут на данный момент учиться, гулять, использовать соцсети и заниматься в своих кружках. Мы боимся выпускать их из дома, — пожаловались родители.

В настоящее время безопасность дома обеспечивает патрульная машина МУ МВД «Одинцовское». Пострадавшие готовят судебный иск о клевете против распространителей недостоверной информации.

Мальчик в балаклаве и с ножом атаковал Успенскую школу утром 16 декабря. При нападении погиб ребенок. Им оказался четвероклассник, сын уборщицы в учебном заведении. Юноша также ранил охранника, мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.