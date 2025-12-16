Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:27

Появилась информация о ребенке, погибшем при резне в Успенской школе

Погибший в Одинцово четвероклассник был сыном уборщицы школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четвероклассник, погибший при нападении на Успенскую школу в Одинцово, был сыном уборщицы этого учебного заведения, сообщил Telegram-канал Mash. У мальчика также есть брат-близнец, с которым они учились в одном классе.

Классный руководитель убитого мальчика находится на допросе. Именно она закрыла собой детей в первые минуты нападения.

Когда нападавший подросток отвлекся, она спрятала детей в классе. По данным канала, погибший ребенок убежал в сторону лестницы. Учитель не заметила этого и теперь винит себя в его смерти.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова призвала запретить публикацию видео и фото нападения на Успенскую школу. Она подчеркнула, что кадры должны использоваться только правоохранительными органами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев между тем сообщил, что власти окажут помощь родителям погибшего четвероклассника. Он назвал атаку на учебное заведение в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью».

