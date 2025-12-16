Новый год-2026
16 декабря 2025 в 12:03

Детский омбудсмен сделала заявление после нападения в подмосковной школе

Омбудсмен призвала запретить публикацию видео нападения на Успенскую школу

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова призвала запретить публикацию видео и фото нападения на Успенскую школу в Одинцово. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что кадры должны использоваться только правоохранительными органами.

Считаю, публикация и размещение в открытом доступе видео нападения в школе, неприемлемым. Это совершенно не этично по отношению в первую очередь к пострадавшим и к семье погибшего мальчика, — отметила Мишонова.

Ранее стало известно, что подросток, напавший на Успенскую школу, планировал убить конкретную учительницу. Юноша искал преподавателя по всем кабинетам. Мальчик зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог. Подросток описал ее словами «такая темненькая».

Ранее стало известно, что при нападении на Успенскую школу погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. Охранник, на которого мальчик напал с ножом, находится в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

