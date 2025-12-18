Лидеры Евросоюза не покинут начинающийся в Брюсселе саммит, не решив вопроса о финансировании Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Киеву потребуется на ближайшие два года €137 млрд (12,8 трлн рублей), сообщает ТАСС.

Украине на следующие два года необходимо €137 млрд финансирования. Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов заявил, что Евросоюз оказался в абсолютном тупике, поскольку существующие механизмы перераспределения бюджета не смогут обеспечить долгосрочную поддержку Киева. По мнению эксперта, первоначальный ресурс для финансирования Украины уже полностью исчерпан.

До этого американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил о полном провале европейской стратегии поддержки Украины. По его оценке, политика, нацеленная на затягивание времени, не работает, так как положение украинской армии на линии фронта приближается к катастрофе.