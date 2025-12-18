Появилось видео мощного взрыва под Белгородом Прокуратура показала видео взрыва газа в частном доме под Белгородом

Прокуратура Белгородской области показала видео взрыва газа в частном доме села Драгунское. Ролик записала камера наблюдения, установленная во дворе по соседству.

На кадрах видно, как исходящий изнутри дома взрыв обрушил крышу и повалил стены. Обломки разлетелись на десятки метров. По данным прокуратуры, строение разрушено полностью.

Прокуратура организовала проверку. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности при использовании газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадала 20-летняя девушка. С ожогами она госпитализирована в профильное отделение областной больницы. Следователи осматривают место происшествия.

