Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:09

Появилось видео мощного взрыва под Белгородом

Прокуратура показала видео взрыва газа в частном доме под Белгородом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прокуратура Белгородской области показала видео взрыва газа в частном доме села Драгунское. Ролик записала камера наблюдения, установленная во дворе по соседству.

На кадрах видно, как исходящий изнутри дома взрыв обрушил крышу и повалил стены. Обломки разлетелись на десятки метров. По данным прокуратуры, строение разрушено полностью.

Прокуратура организовала проверку. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности при использовании газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадала 20-летняя девушка. С ожогами она госпитализирована в профильное отделение областной больницы. Следователи осматривают место происшествия.

До этого стало известно, что взрыв газа, по предварительным данным, произошел в одном из жилых домов на Ладожской улице в Саратове. По данным МЧС, в результате происшествия пострадал один человек. Пожара в результате инцидента не произошло, строительные конструкции остались невредимы.

Россия
Белгородская область
взрывы газа
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
В Башкирии родился ребенок с необычной аномалией
«Мимоза» без консервов: добавляю кальмары — салат выходит вкуснее и нежнее
«Герани» сожгли энергетику в Кривом Роге: удары по Украине 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.