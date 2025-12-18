Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:51

«Обманувшего» Долину Человека-паука арестовали

Пришедшего в суд по делу Долиной в костюме Человека-паука арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток молодого человека, пришедшего к Верховному суду в костюме Человека-паука, пишет ТАСС. Организатора перфоманса обвинили в неповиновении законному распоряжению представителя власти.

Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы от 17 декабря 2025 года Зеленцов Алексей Александрович и Яковлев Роман Русланович признаны виновными в совершении административного правонарушения, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что к зданию суда перед заседанием по делу о квартире народной артистки России Ларисы Долиной пришел мужчина в костюме Человека-паука. Молодого человека и его сообщника задержали сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что россияне атаковали страницу сыгравшего Человека-паука голливудского актера Тома Холланда в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пользователи требовали звезду экранов вернуть деньги обманутой исполнительнице. Известно, что мошенник прислал Долиной фотографию своего паспорта, а на снимке оказался мужчина, похожий на Холланда.

Верховный суд
Лариса Долина
аресты
Человек-паук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.