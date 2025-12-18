«Обманувшего» Долину Человека-паука арестовали Пришедшего в суд по делу Долиной в костюме Человека-паука арестовали

Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток молодого человека, пришедшего к Верховному суду в костюме Человека-паука, пишет ТАСС. Организатора перфоманса обвинили в неповиновении законному распоряжению представителя власти.

Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы от 17 декабря 2025 года Зеленцов Алексей Александрович и Яковлев Роман Русланович признаны виновными в совершении административного правонарушения, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что к зданию суда перед заседанием по делу о квартире народной артистки России Ларисы Долиной пришел мужчина в костюме Человека-паука. Молодого человека и его сообщника задержали сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что россияне атаковали страницу сыгравшего Человека-паука голливудского актера Тома Холланда в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пользователи требовали звезду экранов вернуть деньги обманутой исполнительнице. Известно, что мошенник прислал Долиной фотографию своего паспорта, а на снимке оказался мужчина, похожий на Холланда.