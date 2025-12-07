ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 13:07

«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной

Россияне атаковали актера Холланда, требуя вернуть миллионы Долиной

Том Холланд Том Холланд Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россияне атаковали страницу сыгравшего Человека-паука голливудского актера Тома Холланда в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на фоне скандала с российской певицей Ларисой Долиной и мошенничеством с ее квартирой. До этого выяснилось, что злоумышленник прислал исполнительнице фотографию своего паспорта, а на снимке оказался мужчина, похожий на Холланда.

Человек-жулик, верни деньги Долиной, — написал один из пользователей.

Ранее рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) назвал Долину Круэллой (вымышленный персонаж, злодейка из романа британской писательницы Доди Смит «101 далматинец»). В частности, он возмутился, что его соцсети заполонили фотографии и видео с исполнительницей.

Также врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим. Также утверждалось, что Долина использовала заготовленные фразы и умышленно умалчивала некоторые детали.

Том Холланд
Лариса Долина
мошенничество
Человек-паук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
В Бенине мятежники захватили президентский дворец
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.