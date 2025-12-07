«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной

Россияне атаковали страницу сыгравшего Человека-паука голливудского актера Тома Холланда в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на фоне скандала с российской певицей Ларисой Долиной и мошенничеством с ее квартирой. До этого выяснилось, что злоумышленник прислал исполнительнице фотографию своего паспорта, а на снимке оказался мужчина, похожий на Холланда.

Человек-жулик, верни деньги Долиной, — написал один из пользователей.

Ранее рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) назвал Долину Круэллой (вымышленный персонаж, злодейка из романа британской писательницы Доди Смит «101 далматинец»). В частности, он возмутился, что его соцсети заполонили фотографии и видео с исполнительницей.

Также врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим. Также утверждалось, что Долина использовала заготовленные фразы и умышленно умалчивала некоторые детали.