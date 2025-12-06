ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 00:26

Человек-паук стал «участником» аферы с Долиной

Мошенники предоставили Долиной поддельный паспорт с фото актера Тома Холланда

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Лариса Долина рассказала, что получила от мошенника скан якобы его паспорта, когда он пытался придать своим действиям максимум правдоподобности, пишет Telegram-канал Mash. Чтобы убедить артистку в необходимости перевода средств, псевдосотрудник Росфинмониторинга отправил артистке цифровую копию документа, на фотографии которого изображен американский актер Том Холланд.

Он получил всемирную известность после роли в блокбастере «Человек-паук». Долина отметила, что у нее закрались некоторые подозрения, когда она увидела различия между фотографией в «паспорте» с аватаром афериста в мессенджере. Тем не менее звезду Marvel опознать она не смогла.

Ранее Долина впервые публично прокомментировала громкую историю о мошенничестве с ее квартирой. По словам певицы, все началось в апреле 2024 года со звонка от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Ее убедили, что на счета и имущество готовится нападение, и заставили перевести деньги на «безопасные» счета. Мошенники, выдававшие себя за сотрудников силовых структур и Росфинмониторинга, держали ее в постоянном страхе, угрожая лишить даже загородного дома.

Лариса Долина
Том Холланд
мошенники
фейки
