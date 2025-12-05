ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 22:33

«В дом ворвалась беда»: Долина рассказала, как стала жертвой мошенников

Долина заявила, что мошенники запугивали ее и пытались отобрать загородный дом

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале впервые публично прокомментировала громкую историю о мошенничестве с ее квартирой. Артистка рассказала о многомесячном давлении и о том, как лишилась крупной суммы денег.

По словам певицы, все началось в апреле 2024 года со звонка от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Ее убедили, что на счета и имущество готовится нападение, и заставили перевести деньги на «безопасные» счета.

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников силовых структур и Росфинмониторинга, держали ее в постоянном страхе, угрожая лишить даже загородного дома. Осознание пришло только через четыре месяца. Дочь певицы, Лина, первой пришла на помощь.

Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому ездила на гастроли, снималась, верила в то, что мне звонят настоящие сотрудники. Как они меня могут обмануть? Этого не может быть, — рассказывает она.

Лариса Долина также сделала неожиданное заявление, пообещав полностью компенсировать средства за московскую квартиру Полине Лурье. Исполнительница подчеркнула, что хочет быть честной перед самой собой. По словам Долиной, это единственный выход и единственно правильное решение.

