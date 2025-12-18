Полковник раскрыл, какую уловку использовал мошенник в деле Долиной Полковник Пелих: аферист в деле Долиной использовал свое сходство с Холландом

Мошенник в деле народной артистки России Ларисы Долиной мог активно использовать свое сходство с британским актером Томом Холландом, заявил RT полковник в отставке Сергей Пелих. Он отметил, что пока неизвестно, реально ли преступник носит фамилию Говоров или она ненастоящая.

Возможно, мошенник, зная о своем сходстве с голливудской звездой, вовсю использует его и поэтому специально прислал поддельный паспорт с фотографией Холланда, — высказался Пелих.

Ранее Долина рассказала, что получила от мошенника скан якобы его паспорта, когда он пытался придать своим действиям максимум правдоподобности. Чтобы убедить артистку в необходимости перевода средств, злоумышленник отправил ей цифровую копию документа с изображением Холланда.