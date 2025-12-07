ТИЭФ'25
Гуф назвал Долину Круэллой

Гуф назвал Долину Круэллой из «101 далматинца»

Лариса Долина на прощании с режиссером, телеведущим заслуженным артистом РФ Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Лариса Долина на прощании с режиссером, телеведущим заслуженным артистом РФ Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) назвал попавшую в скандал с мошенничеством вокруг квартиры певицу Ларису Долину Круэллой (вымышленный персонаж, злодейка из романа британской писательницы Доди Смит «101 далматинец») на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В частности, он возмутился, что его соцсети заполонили фотографии и видео с исполнительницей.

Почему у меня вся лента в этой Круэлле? Я даже понятия не имею, что у нее происходит, кого она кинула. Меня просто высаживает каждый раз, когда она ни с того ни с сего на меня смотрит, — написал он.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее словам, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Скорее всего, Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.

Также Свириденко заявила, что Долина так и не уточнила срок возврата денег за квартиру. По словам правозащитницы, таким образом, сделанное до этого предложение никак не изменилось.

