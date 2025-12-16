Новый год-2026
16 декабря 2025 в 15:11

Человек-паук пришел на суд по делу о квартире Долиной и попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
К зданию суда перед заседанием по делу о квартире народной артистки России Ларисы Долиной пришел мужчина в костюме Человека-паука, передает корреспондент NEWS.ru. Он заявил, что певица тоже является Человеком-пауком, а затем убежал. При этом сама Долина не пришла на заседание.

Люди, у меня для вас есть очень важное сообщение: Лариса Долина — тоже Человек-паук, — сказал молодой человек.

Дело Долиной рассматривает Верховный суд России. В инстанцию обратилась покупательница квартиры звезды — Полина Лурье. Он требует признать сделку законной.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед потерпевшей. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.

Врач-психиатр Василий Шуров между тем выразил мнение, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.

