Власти США раскрыли ответственных за авиакатастрофу в Вашингтоне

Американское правительство признало ответственность за столкновение пассажирского самолета American Airlines и вертолета Black Hawk, произошедшее 29 января в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает The Washington Post со ссылкой на судебное заявление Министерства юстиции США. Как следует из 209-страничного документа, экипаж армейского вертолета Black Hawk не заметил пассажирский самолет и не смог избежать столкновения.

В заявлении также отмечено, что авиадиспетчеры аэропорта имени Рейгана не предупредили экипаж лайнера о приближающемся вертолете. На это указал представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Власти США признали, что «были обязаны проявлять должную осмотрительность», но этого не сделали. В American Airlines отказались комментировать заявление Минюста Соединенных Штатов.

