18 декабря 2025 в 10:51

Власти США раскрыли ответственных за авиакатастрофу в Вашингтоне

WP: власти США признали ответственность за авиакатастрофу 29 января в Вашингтоне

Фото: IMAGO/Matrix Images/Gent Shkul/Global Look Press
Американское правительство признало ответственность за столкновение пассажирского самолета American Airlines и вертолета Black Hawk, произошедшее 29 января в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает The Washington Post со ссылкой на судебное заявление Министерства юстиции США. Как следует из 209-страничного документа, экипаж армейского вертолета Black Hawk не заметил пассажирский самолет и не смог избежать столкновения.

В заявлении также отмечено, что авиадиспетчеры аэропорта имени Рейгана не предупредили экипаж лайнера о приближающемся вертолете. На это указал представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Власти США признали, что «были обязаны проявлять должную осмотрительность», но этого не сделали. В American Airlines отказались комментировать заявление Минюста Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16C эскадрильи «Буревестники» ВВС США разбился во время учебного полета в контролируемом воздушном пространстве Калифорнии. Самолет упал недалеко от аэропорта в Троне, в 27 милях от базы ВМС США Чайна-Лейк. Пилот успел катапультироваться и выжил. Военные начали расследование аварии, оцениваются повреждения инфраструктуры на месте падения.

