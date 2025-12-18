Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:06

Убитого во время резни в одинцовской школе мальчика похоронили

В Таджикистане похоронили убитого при нападении на школу в Одинцово мальчика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Таджикистане похоронили 10-летнего мальчика, убитого в результате нападения на Успенскую школу в Одинцово, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав соответствующие кадры. Церемония прошла на кладбище в селе Шахринав.

Муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода провел джаназа-намаз — заупокойную молитву. Знакомые семьи мальчика сообщили, что организационную и финансовую помощь в перевозке тела и проведении похорон оказало посольство Таджикистана в России. Также матери погибшего ребенка оказывают помощь представители мусульманских общин из различных регионов РФ, включая Дагестан.

Ранее сообщалось, что вместе с погибшим 10-летним мальчиком в этом же классе учится его брат. Их мать знакомые семьи называют «хорошей женщиной», которая четыре года отработала уборщицей в Успенской школе в Горках-2. Издание отмечает, что после смерти сына она не выходит на связь, так как находится в тяжелом психологическом состоянии, однако люди пытаются поддержать ее — переводят деньги и приходят лично.

До этого стало известно, что задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

дети
похороны
убийства
нападения
Таджикистан
Одинцово
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.