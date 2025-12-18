Убитого во время резни в одинцовской школе мальчика похоронили В Таджикистане похоронили убитого при нападении на школу в Одинцово мальчика

В Таджикистане похоронили 10-летнего мальчика, убитого в результате нападения на Успенскую школу в Одинцово, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав соответствующие кадры. Церемония прошла на кладбище в селе Шахринав.

Муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода провел джаназа-намаз — заупокойную молитву. Знакомые семьи мальчика сообщили, что организационную и финансовую помощь в перевозке тела и проведении похорон оказало посольство Таджикистана в России. Также матери погибшего ребенка оказывают помощь представители мусульманских общин из различных регионов РФ, включая Дагестан.

Ранее сообщалось, что вместе с погибшим 10-летним мальчиком в этом же классе учится его брат. Их мать знакомые семьи называют «хорошей женщиной», которая четыре года отработала уборщицей в Успенской школе в Горках-2. Издание отмечает, что после смерти сына она не выходит на связь, так как находится в тяжелом психологическом состоянии, однако люди пытаются поддержать ее — переводят деньги и приходят лично.

До этого стало известно, что задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.