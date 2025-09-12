Российский самолет прервал взлет из-за птицы в двигателе В Иркутске самолет столкнулся с птицей и прервал взлет

В аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа.

Воздушное судно А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс Nº 2719 по маршруту Иркутск — Ташкент, вернулось в аэропорт отправления по решению командира воздушного судна в связи с попаданием птицы в двигатель при разбеге на ВПП, — говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку. Воздушное судно в результате происшествия повреждений не получило.

