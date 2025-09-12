Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:54

Российский самолет прервал взлет из-за птицы в двигателе

В Иркутске самолет столкнулся с птицей и прервал взлет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа.

Воздушное судно А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс Nº 2719 по маршруту Иркутск — Ташкент, вернулось в аэропорт отправления по решению командира воздушного судна в связи с попаданием птицы в двигатель при разбеге на ВПП, — говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку. Воздушное судно в результате происшествия повреждений не получило.

Ранее СМИ сообщили, что летевший из Египта самолет с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атак ВСУ на Санкт-Петербург. На настоящий момент воздушное судно все еще стоит на перроне. Самолет должен был прилететь в аэропорт Пулково в 04:45, однако к этому времени в воздушной гавани уже действовал план «Ковер».

До этого экстренную посадку совершил на запасном аэродроме в Атырау в Казахстане самолет, летевший из Екатеринбурга в турецкую Анталью. Рейс ZF-839 вылетел из российского города 8 сентября в 03:28 (01:28 мск). Причины неполадок неизвестны. Для дальнейшего выполнения рейса направили другой самолет.

самолеты
авиаинциденты
Иркутск
Иркутская область
