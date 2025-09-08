Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:44

Самолет с российскими туристами совершил экстренную посадку

Самолет из Екатеринбурга в Анталью экстренно сел в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренную посадку совершил на запасном аэродроме в Атырау в Казахстане самолет, летевший из Екатеринбурга в турецкую Анталью, следует из данных сервиса Flightradar24. Рейс выполняла авиакомпания Azur Air.

Рейс ZF-839 вылетел из российского города 8 сентября в 03:28 (01:28 мск). Официальной информации от Azur Air пока нет. Причины неполадок неизвестны. Портал E1 сообщает, что сейчас в аэропорту находятся 339 человек. Для выполнения дальнейшего рейса направят другой самолет.

Тем временем стало известно, что два пассажира американской авиакомпании SkyWest получили травмы после резкого падения самолета более чем на 1300 метров во время турбулентности. В салоне разбросало ручную кладь, сработала система экстренного кислорода.

До этого в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, работу проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

самолеты
происшествия
Казахстан
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 8 сентября: что завтра, апатия, давление, боли
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.