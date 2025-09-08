Самолет с российскими туристами совершил экстренную посадку Самолет из Екатеринбурга в Анталью экстренно сел в Казахстане

Экстренную посадку совершил на запасном аэродроме в Атырау в Казахстане самолет, летевший из Екатеринбурга в турецкую Анталью, следует из данных сервиса Flightradar24. Рейс выполняла авиакомпания Azur Air.

Рейс ZF-839 вылетел из российского города 8 сентября в 03:28 (01:28 мск). Официальной информации от Azur Air пока нет. Причины неполадок неизвестны. Портал E1 сообщает, что сейчас в аэропорту находятся 339 человек. Для выполнения дальнейшего рейса направят другой самолет.

Тем временем стало известно, что два пассажира американской авиакомпании SkyWest получили травмы после резкого падения самолета более чем на 1300 метров во время турбулентности. В салоне разбросало ручную кладь, сработала система экстренного кислорода.

До этого в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, работу проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.