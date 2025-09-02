Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 21:50

Пассажиры пострадали при аварийном снижении самолета на 1300 метров

The Mirror: в США два пассажира пострадали в результате турбулентности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два пассажира американской авиакомпании SkyWest получили травмы после резкого падения самолета более чем на 1300 метров во время турбулентности, сообщает The Mirror. Инцидент произошел 28 августа на рейсе в американский город Хьюстон.

По данным издания, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Остина после того, как спустя полтора часа после взлета потерял высоту за 60 секунд. В салоне разбросало ручную кладь, сработала система экстренного кислорода. Двое пассажиров с несерьезными травмами были госпитализированы.

Ранее летевший из Москвы в Сочи пассажир умер на борту. По предварительной информации, 56-летнему мужчине резко стало плохо, после чего он потерял сознание на высоте более 10 тысяч метров.

До этого два бортпроводника самолета Southwest Airlines получили травмы в результате того, что борт резко маневрировал, избегая столкновения с другим воздушным судном. Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в Лас-Вегас. Самолет «агрессивно» спикировал над аэропортом Голливуд-Бербанк.

самолеты
травмы
пассажиры
США
