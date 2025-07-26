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26 июля 2025 в 03:49

В США из-за резкого маневра самолета пострадали бортпроводники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет Southwest Airlines резко маневрировал, избегая столкновения с другим воздушным судном, в результате чего пострадали два бортпроводника, сообщил Newsweek. Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в Лас-Вегас.

По информации издания, самолет «агрессивно» спикировал над аэропортом Голливуд-Бербанк, из-за чего многие пассажиры буквально оказались выброшены из сидений. Двое бортпроводников получили травмы. Позднее Southwest Airlines уточнила, что судно получило два предупреждения и было вынуждено сначала набрать высоту, а затем резко снизиться в районе Бербанка.

Ранее в Испании пассажирский Airbus A330 авиакомпании Delta Air Lines был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Барселоны сразу после взлета: самолет столкнулся с градовым облаком. Град оказался настолько сильным, что оставил глубокую вмятину в носовой части самолета. Экипаж успешно посадил воздушное судно, никто из пассажиров не пострадал. Люди рассказали, что получили штормовые предупреждения как раз в момент взлета.

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