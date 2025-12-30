Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 15:40

Сольный концерт Долиной оказался на грани срыва

Продюсер Рудченко: сольный концерт Долиной могут отменить из-за низкого спроса

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Сольное выступление певицы Ларисы Долиной, запланированное на 27 января 2026 года, может быть отменено из-за низкого спроса на билеты, заявил продюсер Павел Рудченко в беседе с «Газетой.Ru». На данный момент продано всего 14 билетов.

Интерес к Ларисе Долиной значительно поутих, места не продаются на концерты. Некоторые люди даже могут сдавать ранее приобретенные билеты, — прокомментировал эксперт.

Рудченко считает, что Долина должна восстановить свой имидж после последнего скандала. Он подчеркнул, что при столь низком интересе к мероприятию организатор концерта, вероятно, не получит ожидаемой прибыли. Певице следует серьезно рассмотреть меры по повышению своей репутации, отметил продюсер.

Ранее Рудченко сообщил, что Долина переживает непростой период в отношениях со своими зрителями. Некоторые слушатели выражают недовольство, что может влиять на ее востребованность. По словам продюсера, певицу не всегда готовы приглашать на корпоративные мероприятия. Это, по его словам, может быть связано с тем, что она стала считаться «токсичным артистом» в глазах части аудитории.

