Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки

В России продолжает расти интерес к виниловым пластинкам: в 2025 году число покупок увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом и на 32% относительно 2023-го, пишет РБК. Средняя стоимость пластинок также выросла на 13%, достигнув 1978 рублей.

Продажи виниловых проигрывателей тоже прибавили 7% за год, при этом их медианная цена составила 26,7 тыс. рублей. Как сообщает издание, более 70% всей виниловой продукции россияне приобретают через интернет. Кроме того, эксперты отмечают, что аудитория винила заметно помолодела: если несколько лет назад основными покупателями были люди старше 40 лет, то теперь средний возраст снизился до 30–33 лет.

Это поколение, которое выросло уже в цифровую эпоху и не застало золотой век пластинок. Примерно такие же цифры мы можем видеть и в статистике, которую публикует зарубежная профильная пресса: среди покупателей пластинок самой быстрорастущей категорией являются молодые меломаны от 18 до 24 лет, а большую часть покупок совершают мужчины от 25 до 34 лет, — говорят авторы работы.

