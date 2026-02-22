Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 12:23

Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки

Продажи виниловых пластинок в России выросли на 15% в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России продолжает расти интерес к виниловым пластинкам: в 2025 году число покупок увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом и на 32% относительно 2023-го, пишет РБК. Средняя стоимость пластинок также выросла на 13%, достигнув 1978 рублей.

Продажи виниловых проигрывателей тоже прибавили 7% за год, при этом их медианная цена составила 26,7 тыс. рублей. Как сообщает издание, более 70% всей виниловой продукции россияне приобретают через интернет. Кроме того, эксперты отмечают, что аудитория винила заметно помолодела: если несколько лет назад основными покупателями были люди старше 40 лет, то теперь средний возраст снизился до 30–33 лет.

Это поколение, которое выросло уже в цифровую эпоху и не застало золотой век пластинок. Примерно такие же цифры мы можем видеть и в статистике, которую публикует зарубежная профильная пресса: среди покупателей пластинок самой быстрорастущей категорией являются молодые меломаны от 18 до 24 лет, а большую часть покупок совершают мужчины от 25 до 34 лет, — говорят авторы работы.

Ранее сообщалось, что за весь 2025 год россияне приобрели 2,7 тыс. подержанных автомобилей сегмента Luxury. Согласно статистике, показатель на 16% больше, чем годом ранее. Третий год подряд объем рынка уверенно держится выше планки в 2 тыс. проданных экземпляров.

музыка
покупки
пластинки
спрос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Луганске, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 22 февраля
Петербуржец с гранатой вымогал у сотрудников магазина водку и пельмени
В МВД России выступили с грозным обращением к подросткам
Бывшая супруга Галущенко связалась с партнером из «Райского досье»
Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе
Политолог ответил, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане
«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было
Дворник-рецидивист устроил поножовщину у продуктового магазина
В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования
В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов
Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?
Сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев и изнасиловали
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Ребенок стал жертвой пожара в российском городе
ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом
Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками
ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА
Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки
Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.