Старейшая в России компания звукозаписи вернулась к пластинкам

«Фирма Мелодия» запустила выпуск винилов на собственном предприятии в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Первые релизы были напечатаны в 2025 году уже поступили в российскую розницу.

В первую партию вошли «По волне моей памяти» Давида Тухманова, Disco Alliance группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан». Также выпущено уникальное издание «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем», созданное в 1980-х на базе методик ялтинского санатория.

Все пластинки изготовлены с помощью оригинальных мастер-лент. Реставрацией и ремастером материалов занимался звукорежиссер Максим Пилипов. В ассортименте появится расширенная линейка релизов — завод планирует выпускать винил под заказ артистов, лейблов и правообладателей.

«Мелодия» — советская государственная фирма звукозаписи, основанная в 1964 году и ставшая монополистом на рынке грамзаписи СССР. Записи «Мелодии» экспортировались в 90 стран, став главным инструментом распространения советской музыки в мире. Компания работала с легендарными исполнителями эпохи и сумела создать уникальный архив звучания советской эпохи.

Ранее Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обновила стандарты получения платиновой, золотой и бриллиантовой сертификации продаж музыкальных дисков. Лейблы и другие представители музыкального рынка станут ориентироваться не на западную модель подсчета, а на отечественные критерии.