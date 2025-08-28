День знаний — 2025
28 августа 2025 в 16:54

В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи

Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Фото: Галина Кмит/РИА Новости

В рамках подготовки шоу-концерта «Высоцкий. Высота» были обнаружены ранее не издававшиеся записи Владимира Высоцкого, рассказал генеральный продюсер проекта Александр Мамонов в интервью «Российской газете». Он уточнил, что уникальные материалы были найдены в личных архивах семьи поэта.

Источниками ценных находок стали домашние записи из семейной коллекции, концертные версии из частных собраний поклонников и студийные дубли, которые ранее считались утраченными. Часть фонограмм была обнаружена в архивах театров и личных коллекциях музыкантов того периода.

Для восстановления записей, включая те, что прежде считались непригодными для издания, были применены современные технологии искусственного интеллекта. Альбом «Высоцкий. Высота» будет выпущен ограниченным тиражом в 5000 виниловых экземпляров с параллельным цифровым релизом на всех популярных стриминговых платформах.

Ранее рок-музыкант Сергей Галанин заявил, что лидер группы «Кино» Виктор Цой стал популярным благодаря простым и символичным текстам, которые были понятны абсолютно каждому. Он отметил, что в России есть огромное число талантливых людей, но им не удается обрести мировую славу, которая была у Цоя.

Владимир Высоцкий
музыка
певцы
пластинки
