Раскрыты детали выхода нового альбома «Высоцкий. Высота»

Созданный с использованием технологий искусственного интеллекта новый альбом «Высоцкий. Высота» вышел на виниле и потребовал допечатки тиража, рассказал генеральный директор компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов. Первые 1500 пластинок раскупили меньше чем за месяц, поэтому пришлось дополнительно изготовить еще 1500 экземпляров. Альбом также доступен на стриминговых сервисах, передает «Российская газета».

При подготовке альбома мы отнеслись к наследию Владимира Семеновича с тем же трепетом, с каким реставраторы относятся к полотнам великих мастеров. Благодаря альбому поклонники вновь услышат голос Высоцкого в идеальном качестве. Это не просто переиздание классики, речь о возрождении наследия для нового поколения, — заключил Мамонов.

Всего в альбоме 12 песен. Партии ансамбля «Мелодия» записали заново, сохранив баланс между вокалом и оркестром. В трек-лист вошли известные композиции, включая «Песню о Земле», «Охоту на волков» и «Дом хрустальный». Сын артиста и участник проекта Никита Высоцкий назвал релиз попыткой создать актуальный образ музыканта для современного слушателя.

Ранее для музыкального шоу «Высоцкий. Высота» создали цифровой аватар артиста на основе образа актера Сергея Безрукова из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». При создании аватара не использовали нейросети, а применили технологию захвата движений с датчиков и последующей детальной проработки цифровой модели.