27 октября 2025 в 18:21

«Недолго проживаем»: вдова Караченцова о предсказании Высоцкого

Поргина раскрыла, что Высоцкий предсказал свою раннюю смерть и уход Караченцова

Людмила Поргина Людмила Поргина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что бард Владимир Высоцкий удивил их с мужем много лет назад своим пророчеством. Она процитировала слова музыканта, что те, кто «на сцене открывает душу, сжигает ее для того, чтобы осветить зрителям путь к истине».

Мы с Володей Высоцким и Олегом Далем зашли в буфет кофейку попить. Володя смотрит так пристально на Колю и говорит: «А ты знаешь, Коля, мы ведь недолго поживем на этом свете». «Володя, да ты что?! — отвечает ему совершенно обомлевший Коля. — Я мастер спорта по прыжкам в воду, занимаюсь теннисом, футболом. Почему я рано уйду?!» «Коля, — говорит Володя, — мы с тобой редкие актеры, которые на сцене открывают душу, сжигая ее для того, чтобы осветить зрителям путь к истине», — вспомнила Поргина.

По ее словам, предсказание Высоцкого сбылось. Как добавила Поргина, ее поражали сила барда и ее покойного мужа.

Так и случилось: Даль не дожил до 40, Володя ушел в 42, а Коля разбился в 60, но продолжал бороться. Меня поражает сила, которая была в Володе Высоцком и Коле, их кредо — мы рождены, чтобы передать людям свет на этой земле, — добавила вдова Караченцова.

Ранее Поргина высказалась по поводу своего увольнения из «Ленкома». Артистка незнакома с новым художественным руководителем «Ленкома» Владимиром Панковым. По словам вдовы Караченцова, она не обсуждала вопрос о возвращении на сцену театра.

