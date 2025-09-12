Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:52

Летевший из Египта самолет с россиянами вынужденно сел в Эстонии

Летевший из Египта лайнер с россиянами сел в Таллине из-за атак ВСУ на Петербург

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летевший из Египта самолет с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атак ВСУ на Санкт-Петербург, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». На настоящий момент воздушное судно все еще стоит на перроне.

По данным канала, самолет должен был прилететь в аэропорт Пулково в 04:45, однако к этому времени в воздушной гавани уже действовал план «Ковер». По измененному расписанию лайнер должен был приземлиться в Пулково в 09:30, но он еще не вылетел из Таллина.

Ранее сообщалось, что из-за введенных Росавиацией ограничений к 08:00 в аэропорту Пулково задержали 28 рейсов, еще 13 отменили. При этом на запасные аэродромы ушли 11 самолетов.

До этого Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Санкт-Петербурга. По словам представителя агентства Артема Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов. В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. Он отметил, что на юго-западе региона сбивали беспилотники.

Россия
Египет
Эстония
Пулково
самолеты
