12 сентября 2025 в 06:00

Росавиация ночью остановила работу четырех российских аэропортов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения ввели в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Петербурга, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение было принято ночью.

Аэропорты Иваново (Южный); Псков; Пулково; Ярославль (Туношна).️ В ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее представители пресс-службы «Аэрофлота» заявили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. Они добавили, что в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.

Позднее гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко информировал, что реконструкция воздушной гавани полностью завершится к 31 марта 2027 года. Он отметил, что после завершения ремонта учреждение сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.

Таранченко добавил, что аэропорт Геленджика не выполняет международные рейсы. Он пояснил, что по соседству достаточно международных аэропортов, чтобы удовлетворить соответствующий спрос.

