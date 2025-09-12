Росавиация ночью остановила работу четырех российских аэропортов Росавиация: ограничения на полеты ввели в четырех аэропортах РФ

Временные ограничения ввели в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Петербурга, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение было принято ночью.

Аэропорты Иваново (Южный); Псков; Пулково; Ярославль (Туношна).️ В ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

