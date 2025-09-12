Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:09

Стало известно, сколько рейсов задержали в Пулково из-за ограничений

Из-за ограничений в Пулково задержали 28 рейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропорту Пулково задержали 28 рейсов, еще 13 отменили, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом, в своем Telegram-канале. При этом на запасные аэродромы ушли 11 самолетов.

На 08:00 в аэропорту Пулково задержано 28 рейсов, на запасные аэродромы ушло 11 рейсов, отменено 13 рейсов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Санкт-Петербурга. По словам представителя агентства Артема Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. Он отметил, что на юго-западе региона сбивали беспилотники.

В то же время над Москвой сбили девять беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что место падения дронов уже обнаружено, там работали специалисты экстренных служб. При этом в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник.

Россия
Санкт-Петербург
аэропорты
рейсы
задержки
Пулково
