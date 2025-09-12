Два украинских БПЛА пытались атаковать Москву Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, места падения обломков установлены, там сейчас работают специалисты экстренных служб.

ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации.

Ранее представители Запорожской АЭС сообщили об атаке дронов ВСУ на учебно-тренировочный комплекс станции. Инцидент не повлек за собой человеческих жертв среди сотрудников и не нарушил нормальную эксплуатацию реакторов.

Кроме того, Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ способны атаковать Белгородскую область дронами с любой контролируемой ими территории. Он отметил, что дальность полета украинских беспилотников составляет более 1000 км.

Тем временем в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области пострадала 14-летняя девочка. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайворон — у него осколочное ранение головы.