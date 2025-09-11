Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:46

Генерал раскрыл, откуда ВСУ продолжают запускать дроны на Белгород

Генерал Липовой: ВСУ могут запускать БПЛА на Белгород из любой точки Украины

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут запускать беспилотники по Белгородской области с любой подконтрольной им территории, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, радиус действия украинских дронов превышает тысячу километров.

ВСУ могут устраивать атаки БПЛА на РФ из любого своего региона, с любой территории, подконтрольной Киеву, так как радиус действия украинских дронов превышает тысячу километров. Вряд ли БПЛА запускают диверсанты с территории Белгородской области. Вероятность есть, но самая минимальная, — пояснил Липовой.

По его словам, украинская сторона целенаправленно выбирает в качестве целей гражданскую инфраструктуру и социальные объекты. Генерал добавил, то российская армия, в свою очередь, предпринимает все необходимые меры для минимизации подобных угроз.

ВСУ специально бьют по школам, торговым центрам и больницам. Наша армия принимает все меры, чтобы свести к минимуму все риски и угрозы, исходящие от террористической Украины, включая удары по стартовым столам и местам запуска, — резюмировал Липовой.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская и Брянская области.

