Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 07:22

Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь

Силы ПВО сбили 17 украинских дронов над шестью регионами России ночью

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская и Брянская области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, шесть БПЛА удалось сбить над территорией Воронежской области, пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области. Еще два дрона были ликвидированы над Курской областью, и по одному — над Липецкой и Тамбовской областями.

Ранее сообщалось, что в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области пострадала 14-летняя девочка. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайворон — у него осколочное ранение головы.

До этого стало известно, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Житомирской и Хмельницкой областях, Львове и Виннице. Согласно сведениям Минобороны, все назначенные объекты были поражены.

Россия
регионы
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС объяснили, почему отклонили просьбу Трампа о пошлинах для КНР и Индии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 сентября: инфографика
На Западе раскрыли, как единственный авианосец РФ может обогатить страну
США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы
В России модернизировали правила автобусных перевозок
Назван продукт, который поможет в борьбе с депрессией
Украина захотела рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году
Аниме оказалось под угрозой запрета в России
Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь
Франция назвала число граждан, участвовавших в протестах
Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов
СБУ объявила в розыск знаменитого российского хоккеиста
Чемпионка России раскрыла, как недопуск влияет на результаты
Целеустремленный мошенник пытался дозвониться до жертвы почти 18 тысяч раз
Альпинист ответил, что в итоге могло стать причиной смерти Наговициной
В Венгрии открыли месторождение нефти, дающее тысячу баррелей в сутки
Интим с экс-партнером во сне: расшифровка для него и для нее
Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны
Биолог рассказала, чем могут быть опасны хинкали и пельмени
«Всех и каждого»: Трамп пригрозил расплатой за убийство Чарли Кирка
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.