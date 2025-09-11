Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь Силы ПВО сбили 17 украинских дронов над шестью регионами России ночью

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская и Брянская области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, шесть БПЛА удалось сбить над территорией Воронежской области, пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области. Еще два дрона были ликвидированы над Курской областью, и по одному — над Липецкой и Тамбовской областями.

Ранее сообщалось, что в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области пострадала 14-летняя девочка. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайворон — у него осколочное ранение головы.

До этого стало известно, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Житомирской и Хмельницкой областях, Львове и Виннице. Согласно сведениям Минобороны, все назначенные объекты были поражены.