В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала 14-летняя девочка Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА пострадала 14-летняя девочка

Девочка пострадала в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, она госпитализирована.

В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок. Девочка, получившая сотрясение мозга, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. В селе Бессоновка от ударов двух беспилотников в частном доме повреждены фасад и остекление, — написал он.

Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайворон — у него осколочное ранение головы. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая повреждения получил частный дом, в результате чего была пробита кровля, добавил Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за три часа дежурные силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Крыма, два — на подлете к Белгороду. Жертв и разрушений нет.

До этого российские силы ПВО за сутки уничтожили пять крылатых ракет, пять снарядов HIMARS и 230 украинских беспилотников. Всего с начала СВО ликвидировано 666 самолетов, 283 вертолета, свыше 82,6 тысячи дронов, а также десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии.