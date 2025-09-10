Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:44

ВСУ за три часа выпустили по России шесть беспилотников

Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Дежурные средства противовоздушной обороны за три часа сбили шесть украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись Республика Крым и Белгородская область.

В период с 8:25 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.

Так, четыре БПЛА удалось ликвидировать над территорией Крыма, еще два — на подлете к Белгороду. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что учебные заведения Белгорода и Белгородского района перевели на удаленный формат работы на фоне атак ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что школы будут работать дистанционно 11 и 12 сентября. Кроме того, приостановлена работа торговых центров, кафе и ресторанов.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 10 сентября сбили над Россией 122 украинских беспилотника. Атаке подверглись 13 регионов страны, а также акватория Черного моря. Больше всего дронов ВСУ, а именно 21, было уничтожено над территорией Брянской области.

Крым
беспилотники
Белгородская область
ВСУ
