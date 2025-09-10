Больше сотни украинских дронов пытались ночью атаковать Россию

Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все они были, как уточняется, самолетного типа.

С полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 21 — над территорией Брянской области, 17 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Воронежской области, — подчеркнули в МО.

Кроме того, 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края, девять — над территорией Орловской области, пять — над Калужской, три — над Рязанской. По два — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей. Один дрон был нейтрализован над Тульским регионом, еще 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

В ночь на 9 сентября жители Сочи рассказали о громких взрывах на территории города и пригородов. По их словам, хлопки сопровождались срабатыванием сигнализаций автомобилей и вибрацией оконных стекол.

Позднее Минобороны информировало, что в ночь на 9 сентября дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали более 30 беспилотников в небе над Россией. По данным ведомства, атаке подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря.