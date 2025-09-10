Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 07:38

Больше сотни украинских дронов пытались ночью атаковать Россию

МО РФ: ПВО сбила ночью 122 украинских беспилотника

Фото: МО РФ

Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все они были, как уточняется, самолетного типа.

С полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 21 — над территорией Брянской области, 17 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Воронежской области,подчеркнули в МО.

Кроме того, 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края, девять — над территорией Орловской области, пять — над Калужской, три — над Рязанской. По два — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей. Один дрон был нейтрализован над Тульским регионом, еще 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

В ночь на 9 сентября жители Сочи рассказали о громких взрывах на территории города и пригородов. По их словам, хлопки сопровождались срабатыванием сигнализаций автомобилей и вибрацией оконных стекол.

Позднее Минобороны информировало, что в ночь на 9 сентября дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали более 30 беспилотников в небе над Россией. По данным ведомства, атаке подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря.

атаки
ВСУ
Минобороны РФ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 530 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Семья купила склад и нашла в нем чемоданы с останками детей
Посольство раскрыло, есть ли россияне среди пострадавших на Бали
Дети избили до смерти трехметрового питона
Подравшийся в московском кафе футболист Смолов пойдет под суд
Популярный курорт «смывают» проливные дожди
«Горжусь»: Дуров высказался о Telegram и протестах во Франции
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 сентября, букет аллергенов
Бойцы после успешного рывка в Купянске заняли важный для ВСУ участок трассы
Стало известно отношение россиян к единой форме для уроков физкультуры
Крах ВСУ под Сумами, удар БПЛА по интернату: новости СВО к утру 10 сентября
Каллас озвучила почти пустому залу сумму трат ЕС на Украину
Россиян предупредили об опасности покупки банковских карт с балансом
Роналду повысил свои шансы на покорение снайперского рекорда в футболе
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 сентября: инфографика
Больше сотни украинских дронов пытались ночью атаковать Россию
Поджог опоры ЛЭП обесточил около 25 тыс. домов в Германии
Молдавская сборная по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории
Беспилотники ВСУ попытались подобраться к российскому городу с моря
Свыше 10 беспилотников ударили по Воронежской области посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.