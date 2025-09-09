Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью Силы ПВО сбили над Россией 31 украинский беспилотник в ночь на 9 сентября

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 сентября ликвидировали более 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, атаке подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря.

С 23:00 мск 8 сентября до 07:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 15 БПЛА удалось сбить над Черным морем, семь — над территорией Белгородской области, еще три — над территорией Курской области. По два дрона было уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. По одному беспилотнику ликвидировано над территорией Тамбовской и Воронежской областей.

Ранее мужчина погиб при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель. Он поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что ВСУ осуществили масштабный комбинированный удар по городам Донецку и Макеевке с использованием различных видов вооружения. Согласно данным оперативных служб, атака включала применение реактивных дронов-ракет «Паляница», БПЛА самолетного типа и крылатых ракет Storm Shadow.