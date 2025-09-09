Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 02:59

SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах

SHOT: в Сочи и пригородах прогремели громкие взрывы на фоне сирены тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщил о громких взрывах на территории Сочи и пригородов. Со ссылкой на местных жителей канал проинформировал, что они сопровождались срабатыванием сигнализаций автомобилей и вибрацией оконных стекол. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

По данным SHOT, инцидент произошел около 2:20 ночи по местному времени, преимущественно в Адлерском районе. Источники канала отметили, что одновременно с этим в аэропорту Сочи был введен план «Ковер», что привело к временной приостановке авиасообщения.

Официальные комментарии от властей или силовых структур на данный момент отсутствуют. Предварительная информация указывает на возможную работу систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны в течение вечера уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени в ходе планового дежурства сил ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Четыре БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Курской области.

взрывы
Сочи
ПВО
атаки
