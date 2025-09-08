Силы ПВО за три часа сбили пять дронов над двумя территориями России

Российские системы противовоздушной обороны в течение вечера уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени в ходе планового дежурства сил ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Курской области, — указано в сообщении.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Инциденты не привели к каким-либо разрушениям или жертвам на территории Российской Федерации. Обстановка в приграничных регионах остается под контролем российских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что силы ПВО защитили Ростовскую область от ракетной атаки. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, последствия атаки на земле уточняются.

До этого угроза ракетной опасности впервые была объявлена в Саратовской области. Жители региона получили оповещение от РСЧС вечером 8 сентября. В ряде населенных пунктов работали системы оповещения. Через некоторое время тревога была отменена. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.