Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 23:48

Силы ПВО за три часа сбили пять дронов над двумя территориями России

Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять беспилотников над Черным морем и под Курском

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны в течение вечера уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени в ходе планового дежурства сил ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Курской области, — указано в сообщении.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Инциденты не привели к каким-либо разрушениям или жертвам на территории Российской Федерации. Обстановка в приграничных регионах остается под контролем российских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что силы ПВО защитили Ростовскую область от ракетной атаки. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, последствия атаки на земле уточняются.

До этого угроза ракетной опасности впервые была объявлена в Саратовской области. Жители региона получили оповещение от РСЧС вечером 8 сентября. В ряде населенных пунктов работали системы оповещения. Через некоторое время тревога была отменена. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Курская область
Черное море
БПЛА
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоящая атака»: иноагенты активизировались после слов Лаврова о мире
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 сентября 2025 года
Появились новые детали убийства школьницы в апарт-отеле Петербурга
Жизнь в Европе, аборты, травмы головы: как сложилась судьба Румянцевой
Внук первого президента Франции хочет переехать вместе с женой в Россию
Силы ПВО за три часа сбили пять дронов над двумя территориями России
«Злой слюной изойдутся»: Украина попытается помешать матчу России и США
ВСУ использовали «смесь ракеты и дрона» для атаки на ДНР
Открыто дело о наследстве Старовойта: что получат вдова, дети, любовница
Американский «воздушный щит» могут растянуть на Украине
Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура озвучил заказчика преступления
«Был всякий сброд»: американский наемник заявил, что в ВСУ набирают убийц
Способы быстро избавиться от тошноты без лекарств
В России родилась «гиперлюбвеобильная» альпака
На Западе раскрыли жесткий ответ Кремля на угрозы Трампа ввести санкции
Экс-офицер ВСУ объяснил, почему Зеленский не хочет ехать в Москву
Нетаньяху призвал жителей покинуть Газу перед началом наземной операции
Девочка пострадала в результате падения лифта с 12-го этажа
Тайны сна: почему снится увольнение с работы
Путин наградил начальника Генштаба РФ орденом Мужества
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.