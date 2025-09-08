Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:22

Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе

В Саратовской области впервые объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Угроза ракетной опасности впервые была объявлена в Саратовской области, передает корреспондент NEWS.ru. Жители региона получили оповещение от РСЧС вечером 8 сентября. В ряде населенных пунктов работали системы оповещения. Через некоторое время тревога была отменена. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Отбой ракетной опасности на территории Саратовской области 08.09.2025. Возвращайтесь к месту работы или проживания, — сообщили в МЧС.

На фоне опасности в аэропорту Саратова вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения ввели в 19:40 мск и сняли в 20:15 мск.

Вечером 8 сентября ВСУ предприняли массированную атаку на Донецк с помощью БПЛА. В городе работают системы противовоздушной обороны.

В ночь на 7 сентября российские средства ПВО перехватили и ликвидировали семь украинских БПЛА над регионами РФ. По данным Минобороны России, над Тульской и Смоленской областями уничтожили три и два БПЛА соответственно, по одному — над Брянской и Рязанской областями.

МЧС
происшествия
ракеты
тревога
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Олеся Аксенова
О. Аксенова
