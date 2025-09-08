Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк

Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку на Донецк с помощью БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. По данным агентства, в городе работают системы противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Как отмечает агентство, в настоящее время в Донецке раздаются взрывы, в центральных районах города наблюдаются задымления. Информация уточняется.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на парк «Гулливер» в Донецке демонстрирует нацеленность Киева на эскалацию и срыв мирного урегулирования конфликта. Она обратила внимание, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирным жителям, включая детей и их родителей. По ее словам, Москва оставляет за собой право на соразмерный ответ на атаку.
До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецка. По его словам, в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка. Беспилотник атаковал территорию парка «Гулливер».