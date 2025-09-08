Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 19:30

Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк

ТАСС: ВСУ пытаются атаковать Донецк с помощью БПЛА

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку на Донецк с помощью БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. По данным агентства, в городе работают системы противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отмечает агентство, в настоящее время в Донецке раздаются взрывы, в центральных районах города наблюдаются задымления. Информация уточняется.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на парк «Гулливер» в Донецке демонстрирует нацеленность Киева на эскалацию и срыв мирного урегулирования конфликта. Она обратила внимание, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирным жителям, включая детей и их родителей. По ее словам, Москва оставляет за собой право на соразмерный ответ на атаку.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецка. По его словам, в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка. Беспилотник атаковал территорию парка «Гулливер».

Донецк
БПЛА
дроны
удары
атаки
ВСУ
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Будущее Украины на онлайн-встрече «Рамштайн» обсудят 56 стран
Нижегородская пенсионерка раскрыла жуткие детали издевательств подростков
Медведь переел фруктов и угодил в больницу
Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО
Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате
Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина
Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом
Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины
В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины
Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках
Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию
Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк
Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется
Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа
Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии
В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»
Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам
Президент Ирана предложил странам БРИКС бороться с санкциями Запада
Сонник: ссора с парнем — предупреждение или совет?
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.