Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк

Как отмечает агентство, в настоящее время в Донецке раздаются взрывы, в центральных районах города наблюдаются задымления. Информация уточняется.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на парк «Гулливер» в Донецке демонстрирует нацеленность Киева на эскалацию и срыв мирного урегулирования конфликта. Она обратила внимание, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирным жителям, включая детей и их родителей. По ее словам, Москва оставляет за собой право на соразмерный ответ на атаку.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецка. По его словам, в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка. Беспилотник атаковал территорию парка «Гулливер».