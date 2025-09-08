Захарова раскрыла, чего добился Киев ударами по парку в Донецке

Атака на парк «Гулливер» в Донецке демонстрирует нацеленность Киева на эскалацию и срыв мирного урегулирования конфликта, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на соразмерный ответ на атаку ВСУ.

Захарова обратила внимание, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирным жителям, включая детей и их родителей. Как указала дипломат, рядом с парком не было ни одного военного объекта.

Очевидна нацеленность киевского режима на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования, — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что Москва оставляет за собой право на адекватный ответ на атаку со стороны Киева. При этом она подчеркнула, что Россия продолжает придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецка. По его словам, в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка.