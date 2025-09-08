Шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ на Донецк

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в Калининском районе города. Беспилотник атаковал территорию парка «Гулливер».

Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения, — указал Пушилин.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Парк «Гулливер» был недавно открыт после реконструкции и являлся популярным местом отдыха горожан. Ситуация в городе остается напряженной, власти призывают жителей соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили три авиационные бомбы и три снаряда РСЗО HIMARS. В Минобороны России сообщили, что также были перехвачены 210 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Также стало известно, что ВС РФ нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Они использовались в интересах украинской армии.