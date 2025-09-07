Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:41

Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS

МО: три авиабомбы ВСУ сбили в зоне СВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили три авиационные бомбы и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России. Также были перехвачены 210 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 210 БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

Также, по данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли около 1390 военнослужащих. На счету «Севера» — более 175 солдат, «Запада» — до 230, «Центра» — до 460, «Востока» — до 200, «Днепра» — до 60 военнослужащих, подразделения Южной группировки войск ликвидировали свыше 265 бойцов.

Также стало известно, что ВС РФ нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии. Под удар попали склады вооружения, аэродромы и объекты ПВО.

Тем временем стало известно, что российские бойцы в ходе осуществления задач спецоперации на Украине взяли под контроль населенный пункт Хорошее под Днепром. Освобождением занимались подразделения группировки войск «Восток».

ВСУ
ВС РФ
СВО
авиабомбы
