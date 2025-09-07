Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:39

ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах

Армия России поразила ВПК и транспортные узлы Украины, используемые для ВСУ

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, под удар попали объекты в 149 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что удары пришлись по местам сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, складам с вооружением и военной техникой, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям ПВО. Также удары были нанесены по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по позициям украинской армии и иностранным наемникам в Харьковской области. По его данным, в пригороде Харькова поражено подразделение, где находились бойцы из Марокко и другие франкоговорящие наемники. В Богодухове под удар попал ангар с гусеничной техникой и самоходными артиллерийскими установками. В районе Балаклеи атаковано подразделение ВСУ численностью около 50 человек.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
