Раскрыто, какие наемники попали под удар армии РФ в Харьковской области Армия РФ атаковала подразделения с иностранными наемниками в Харьковской области

Вооруженные силы РФ нанесли удары по иностранным наемникам, позициям украинских военных и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области, передает РИА Новости со ссылкой на слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, в пригороде Харькова поражено подразделение, где находились выходцы из Марокко и другие бойцы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Харьковская область: пригород Харькова — удар по подразделению с иностранцами (вероятно, марокканцы, франкоговорящие). Богодухов — поражен ангар с гусеничной техникой и САУ (самоходная артиллерийская установка. — NEWS.ru) (от семи до девяти единиц). Балаклея — прилет по подразделению ВСУ (около 50 человек), — рассказал собеседник.

Ранее Лебедев заявил, что Украина подверглась одной из самых масштабных атак за последние недели. По его словам, удары наносились ракетами и дронами-камикадзе. Обстрелы шли волнами и затронули сразу несколько направлений. В Днепропетровской области и Одессе зафиксированы прилеты по объектам.