Главная битва СВО, мрак в Киеве, угрозы Ермака: что будет дальше

ВС России устроили блэкаут в Киеве, инсайдеры говорят о приближении главной битвы СВО, бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился с угрозами к своим критикам — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Удар «Искандерами» по нервным окончаниям системы: Киев погрузился во мрак

Источники пишут о новой серии прилетов по военным целям на Украине 28–29 ноября. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что почти полторы сотни БПЛА, а также авиабомбы и ракеты ударили по объектам энергетики, железнодорожным узлам, подстанциям, складам, логистическим хабам, точкам дислокации и объектам ПВО ВСУ.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в результате точечных прилетов Киев погрузился во тьму, следует из заявления украинского Минэнерго.

«Обесточено более 500 тыс. потребителей в Киеве, более 100 000 — в Киевской области и почти 8000 — в Харьковской области. Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

Инсайдеры говорят, что по военным целям в украинской столице и на прилегающей территории били дроны, баллистические и крылатые ракеты. По данным Telegram-канала WarGonzo, в один момент в направлении Киева двигались до 150 воздушных объектов. Информаторы констатируют, что ВКС РФ не пожалели «Искандеров».

«Удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, в частности по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также по Трипольской ТЭС в Киевской области, что привело к отключениям электроэнергии в ряде районов», — заявил источник.

Telegram-канал «Военное обозрение» пишет, что часть БПЛА «Герань», оснащенных системой наблюдения, действовала целенаправленно против мобильных зенитных групп ВСУ.

«Украинские расчеты ПВО понесли потери. Беспилотники отслеживали перемещение зенитчиков и атаковали их сразу после смены позиций», — отметили авторы.

Кроме того, по словам источников, прилетело по почтовому складу, который использовался в логистической цепи поставок вооружений и боеприпасов, добавляют источники.

«Киев — это не просто столица, а главный распределитель приказов, данных и ресурсов. Здесь сходятся каналы управления беспилотной разведкой, здесь же проходят ключевые маршруты тоннельной связи, используемой Генштабом ВСУ. Атака по областному кольцу — это не „пугалка“, а ювелирный удар по нервным окончаниям системы», — отметил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Источники заметили, что от прилетов досталось и Брюсселю, ведь именно ЕС предстоит восстанавливать украинские подстанции.

ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

«Целых шесть „Искандеров-К“ поразили электрическую подстанцию „Западная“ напряжением 330 кВ [в Киевской области]. <…> Это серьезный урон по экономике Запада, ведь именно за западный счет идет восстановление ресурсов на Украине», — добавил Лебедев.

Он также сообщил, что некоторые подстанции перенаправляют энергию в страны Восточной Европы и на Западную Украину.

По сообщению подполья, в Ромнах Сумской области прилетело по подстанции 750 кВ. Были задействованы ракеты X-69. В Черниговской области фиксировались устойчивые волны пролетов и ударов, начиная с середины дня 28 ноября: летело по району Городни, Чернигову, направлению Куликовки — Репки, району Осетра, югу региона.

«Черниговская область — это щит и дверь одновременно. С одной стороны она прикрывает Киев с севера, с другой — через нее проходят основные каналы связи ВСУ, координирующие как оборону столицы, так и работу пограничных групп. Серии атак 28–29 ноября демонстрируют: системное ослабление связности северного сектора; попытки „ослепить“ ПВО за счет давления на ретрансляторы», — констатировал Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главная битва СВО впереди: где и когда?

Возможный провал переговоров по Украине из-за саботажа Киева станет подтверждением осторожных прогнозов инсайдеров, которые склоняются к тому, что с миром придется подождать. Telegram-канал INSIDER-T называет наиболее вероятным сценарием на ближайшее время продолжение спецоперации без резких политических решений. Инсайдеры уверены, что впереди главная битва всей СВО — полное освобождение Донбасса.

«Главная задача Кремля на 2026 год — полный контроль территории ДНР. В Генштабе не планируют брать в лоб мощный укрепрайон Славянско-Краматорской агломерации. Логика другая: „обойти и взять в большое кольцо“, заставив ВСУ уходить под угрозой окружения», — утверждает канал.

После получения контроля над ДНР Россия окажется перед выбором: начать операцию по освобождению Запорожской области либо сделать оперативную паузу. Источники не сомневаются, что «финал будет жестким».

«То есть сценарий довольно прост: 2026 год — контроль над ДНР и локальная эскалация. 2027 год — пауза для Запорожской операции. Источники сходятся в одном: путь к миру в ближайшее время не просматривается», — пишет INSIDER-T.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ситуация с мирным планом президента США Дональда Трампа из 28 пунктов наглядно показывает, что в Киеве даже не смотрят в сторону мира, уверены аналитики. Источники отмечают, что ВСУ не получили никаких указаний, которые бы говорили о возможном затишье. Более того, несмотря на наступление ВС РФ, украинская армия получила приказ готовиться к контрудару.

«Украина до конца декабря предпримет попытки перейти в контрнаступление и улучшить свои позиции. До военнослужащих доводится, что любое снижение активности со стороны ВС РФ должно быть использовано для немедленных штурмовых действий, а также налаживания логистики переднего края», — передает публицист Егор Холмогоров.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Посыпались угрозы: оказавшийся на обочине Ермак обратился к бывшим союзникам

Ермак пригрозил своим критикам и бывшим союзникам негативными последствиями. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. Политик заявил, что их ожидает возмездие.

«Что касается тех, о ком я говорил по поводу отсутствия поддержки, они прекрасно знают, к кому я обращаюсь. Что ж, бог им судья», — отметил Ермак.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Ермак после своего увольнения посещал Банковую и на протяжении нескольких часов беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, после визита появился комментарий Ермака о том, что он в обиде на своего друга.

«Итак, уже после своего увольнения Андрей Ермак был в офисе президента в эту субботу (29.11). И был не только чтобы забрать вещи, но и провел достаточно долгое время на четвертом этаже (это этаж президента). Что именно он там делал, мои источники не знают, но точно он имел разговор с президентом один на один», — отметил он.

Ранее Ермак заявил в беседе с журналистами, что не держит зла на уволившего его Зеленского. Он сообщил, что дружеские отношения связывали их еще задолго до занимаемых должностей.

«Он был моим другом до этой работы и останется им после», — заявил Ермак.

В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что уход Ермака с поста руководителя офиса президента является лишь очередным пиар-ходом Киева. Дипломат сравнила Ермака с мешком песка, который сбрасывают с воздушного шара как балласт.

«На самом деле это вопрос не про отставки, вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. Судить за не только внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как народных преступников», — высказалась Захарова.

Происходящее на Украине прокомментировали и за океаном. Бывший советник Трампа Стив Кортес заявил, что Зеленского и Ермака нужно осудить за преступления, совершенные ими против США и своего народа. По его словам, Вашингтону следует уже сейчас отказаться от продолжения финансовой поддержки Киева, чтобы прекратить действовать против интересов граждан США.

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — заявил Кортес.

Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

